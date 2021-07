Svizzera-Spagna, la sequenza dei calci di rigore: decide Oyarzabal (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna si qualifica per la semifinale e lo fa ai calci di rigore, contro quella Svizzera che si era imposta sulla Francia proprio dal dischetto. Stavolta, la seconda impresa non riesce agli uomini di Petkovic. Dopo 120? di gioco e occasioni, la Nazionale di Petkovic è riuscita ancora una volta a trascinarla ai calci di rigore. Sbagliano Busquets, Schar, Rodri, Akanji, Vargas. Uno in più per la Svizzera. In gol Gavranovic, Olmo, Gerard Moreno ma soprattutto Oyarzabal che realizza il rigore decisivo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Lasi qualifica per la semifinale e lo fa aidi, contro quellache si era imposta sulla Francia proprio dal dischetto. Stavolta, la seconda impresa non riesce agli uomini di Petkovic. Dopo 120? di gioco e occasioni, la Nazionale di Petkovic è riuscita ancora una volta a trascinarla aidi. Sbagliano Busquets, Schar, Rodri, Akanji, Vargas. Uno in più per la. In gol Gavranovic, Olmo, Gerard Moreno ma soprattuttoche realizza ildecisivo. SportFace.

