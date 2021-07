Spinazzola in lacrime dopo infortunio (Di venerdì 2 luglio 2021) infortunio a Leonardo Spinazzola nel finale di Italia-Belgio. L’esterno della Roma, uno dei migliori azzurri, è uscito in barella al 79? della sfida di Monaco. Non è chiaro se Spinazzola abbia riportato un infortunio muscolare o abbia accusato un problema al ginocchio. L’azzurro, in lacrime e con le mani sul volto, è stato consolato dai compagni di squadra prima di abbandonare il campo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021)a Leonardonel finale di Italia-Belgio. L’esterno della Roma, uno dei migliori azzurri, è uscito in barella al 79? della sfida di Monaco. Non è chiaro seabbia riportato unmuscolare o abbia accusato un problema al ginocchio. L’azzurro, ine con le mani sul volto, è stato consolato dai compagni di squadra prima di abbandonare il campo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

angelomangiante : Per #Spinazzola è rottura del tendine d'Achille. Uscito tra le lacrime. Sarà un lungo stop di diversi mesi. Forza g… - matteograndi : Forza Spinazzola. Io i nomi dei belgi che ti fischiavano e ti tiravano monetine mentre uscivi in lacrime me li sono segnati. - TuttoMercatoWeb : Spinazzola dolorante, esce in lacrime. Problema serio, Europeo finito per lui - varivarvar : RT @RickyGol22: Vedere le lacrime dei belgi mi sta facendo godere, soprattutto dopo aver sentito i loro fischi ed aver tirato una bottiglie… - Se7enMauro : RT @angelomangiante: Per #Spinazzola è rottura del tendine d'Achille. Uscito tra le lacrime. Sarà un lungo stop di diversi mesi. Forza gran… -