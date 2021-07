Si getta nel Piave per salvare la figlia 14enne: risucchiato dalla corrente, annega il padre 54enne (Di venerdì 2 luglio 2021) Tragedia in provincia di Treviso, dove un uomo di 54 anni è morto dopo essersi tuffato nel Piave per salvare la figlia di 14 anni, che nuotava nel fiume insieme a un’amica. Salve le due giovani, ma non c’è stato niente da fare per il padre, risucchiato dalla corrente. Il suo corpo è stato rinvenuto ore dopo dai soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente. Salva la figlia gettandosi nel Piave e muore annegato Non ce l’ha fatta Lammouchi Mohsen, 54enne di origine marocchina ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Tragedia in provincia di Treviso, dove un uomo di 54 anni è morto dopo essersi tuffato nelperladi 14 anni, che nuotava nel fiume insieme a un’amica. Salve le due giovani, ma non c’è stato niente da fare per il. Il suo corpo è stato rinvenuto ore dopo dai soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente. Salva landosi nele muoreto Non ce l’ha fatta Lammouchi Mohsen,di origine marocchina ...

marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: Jacopo #Morrone: Sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il punto di vista della #Lega è chiaro: chi sbagli… - sulsitodisimone : RT @tribuna_treviso: Pederobba, dramma nelle acque del Piave. La bambina è scivolata in acqua ma sarebbe riuscita a salvarsi - infoitinterno : Papà si getta nel Piave per salvare la figlia, disperso - Emergenza24 : RT @tribuna_treviso: Pederobba, dramma nelle acque del Piave. La bambina è scivolata in acqua ma sarebbe riuscita a salvarsi - Talkin_Hawkin : @ercivettone1 @russodelmonte @nabu65 Nel rock, l'ultimo grande movimento culturale è stato il grunge. Nel pop, fors… -