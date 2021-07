Roma, cinghiali della tenuta di Castelporziano all’asta. Earth: ‘La mattanza non risolverà il problema’ (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ennesimo atto di crudeltà che vede coinvolti più di 800 cinghiali che vengono catturati ogni anno all’interno della tenuta presidenziale di Castelporziano e che, a partire dal 1° agosto saranno messi all’asta vivi e venduti agli allevatori interessati. Una mattanza inutile per Earth che già da tempo ha proposto alla Regione e al Comune di Roma, un progetto di sterilizzazione non chirurgica, ma tramite inoculazione, che potrebbe salvare gli animali dallo sterminio e, allo stesso tempo, garantire la nostra tutela. “L’area di Castelporziano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ennesimo atto di crudeltà che vede coinvolti più di 800che vengono catturati ogni anno all’internopresidenziale die che, a partire dal 1° agosto saranno messivivi e venduti agli allevatori interessati. Unainutile perche già da tempo ha proposto alla Regione e al Comune di, un progetto di sterilizzazione non chirurgica, ma tramite inoculazione, che potrebbe salvare gli animali dallo sterminio e, allo stesso tempo, garantire la nostra tutela. “L’area di...

Advertising

enpaonlus : Cinghiali a Roma: l'abbattimento non è la soluzione e non deve essere usato in campagna elettorale… - CorriereCitta : Roma, cinghiali della tenuta di Castelporziano all’asta. Earth: ‘La mattanza non risolverà il problema’ - Ljuba2000 : RT @repubblica: 'Vendesi cuccioli di cinghiali a 8 euro l'uno'. Animalisti contro l'asta indetta nella Tenuta presidenziale di Castelporzia… - Tuttomano1900 : @virginiaraggi @Adnkronos @Google Ho visto un gruppo di pantegane uscire dall'immondizia lasciata in strada e dei c… - twittanto2 : @Phetoorr @CarloCalenda Se ciò dovesse succedere ??significherebbe solo che i miei concittadini romani si meritano u… -