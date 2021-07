Roberto Speranza | È il primo venerdì che non firmo ordinanze L' Italia resta tutta bianca

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Oggi è unparticolare: ilè sempre stato complicato per me perché si firmano leper le regioni, ma questo è ildall’autunno scorso in cui non sarò chiamato a firmare: l’e non sono intercorse modifiche dello status quo, quindi non avrò necessita di firmare altre”. Lo ha detto il ministro della Salute,, intervenuto all’iniziativa ‘Ripartiamo’ in occasione della Giornata nazionale per la ...

Lo ha detto il ministro della Salute,, intervenuto all''iniziativa 'Ripartiamo' in occasione della Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città. Continua la riduzione ...'Sicuramente oggi sarebbe da evitare giocare a Londra' ed è del tutto 'incomprensibile che la UEFA non voglia cambiare sede'. Sono queste le parole di, ministro della Salute, interpellato da Il Foglio col fine di commentare le dichiarazioni del ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Secondo quest'ultimo 'il comportamento ...“Oggi è un venerdì particolare: il venerdì è sempre stato complicato per me perché si firmano le ordinanze per le regioni, ma questo è il primo venerdì dall’autunno scorso in cui non sarò chiamato a f ...Euro 2020, il ministro della Salute Roberto Speranza totalmente in disaccordo con la scelta di giocare a Londra ...