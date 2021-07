Agenzia_Ansa : Il miliardario britannico Richard Branson prevede di andare in orbita prima di Bezos: l'11 luglio, 9 giorni prima… - ilpost : Richard Branson andrà nello Spazio prima di Jeff Bezos - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il miliardario britannico Richard Branson prevede di andare in orbita prima di Bezos: l'11 luglio, 9 giorni prima del p… - infoiteconomia : Turismo spaziale, controsorpasso fra miliardari: Richard Branson volerà l'11 luglio con la Virgin Galactic battendo… - infoiteconomia : Sir Richard Branson andrà nello spazio l’11 luglio. Batterà sul tempo Jeff Bezos? -

L'occasione sarà speciale per due motivi: a bordo ci sarà anche il fondatore della compagnia spaziale, il magnate, e la società condividerà una diretta video del volo spaziale. La ...Il turismo spaziale sembra aver subito un'accelerazione estrema nel mese di Luglio! Da qualche ora sappiamo chesarà a bordo della prossima missione di Virgin Galactic dell'11 Luglio. A pochi giorni di distanza però ci sarà anche l'avventura di Jeff Bezos a bordo di un razzo New Shepard di Blue ...(Teleborsa) - Virgin Galactic ha annunciato che il prossimo test per i suoi voli spaziali si terrà l'11 luglio. L'occasione sarà speciale per due motivi: a bordo ci sarà anche il fondatore ...Blu Origini sarà lanciata il 20 luglio mentre Virgin Galactic l’11. Con il fondatore di Amazon Wally Funk, una pilota di 82 anni che era stata reclutata dalla Nasa nel 1961 ...