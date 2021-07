Pagelle Belgio Italia | Barella e Insigne | che perle Jorginho professore – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Euro 2020:Ledei protagonisti del match tra, valido per i quarti di finale di Euro 2020. Gli Azzurri volano in semifinale al termine di una sfida intensissima e sofferta all’inizio e alla fine, sorretta da un paio di miracoli di Donnarumma. In mezzo, però, il capolavoro della nostra Nazionale, orchestrata da unmaestoso e sigillata dalledie ...