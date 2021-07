Nilde Iotti, il 2 Luglio 1987 conquista un record non ancora superato (Di venerdì 2 luglio 2021) Nilde Iotti entra nella storia come prima donna presidente della Camera. È il 2 Luglio 1987 quando Nilde Iotti, prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera dei deputati italiana, è eletta per la terza volta consecutiva. Il Metropolitan Today di oggi non poteva che essere dedicato a questa straordinaria donna della politica italiana. Nilde Iotti, non solo fu la prima donna a ricoprire l’importante ruolo istituzionale di Presidente della Camera ma detiene ancora oggi il primato per avere ricoperto il ruolo per ben 13 anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)entra nella storia come prima donna presidente della Camera. È il 2quando, prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera dei deputati italiana, è eletta per la terza volta consecutiva. Il Metropolitan Today di oggi non poteva che essere dedicato a questa straordinaria donna della politica italiana., non solo fu la prima donna a ricoprire l’importante ruolo istituzionale di Presidente della Camera ma detieneoggi il primato per avere ricoperto il ruolo per ben 13 anni ...

Advertising

PDRignanosullAr : Il 2 luglio 1987 inizia la X legislatura. ??In quella data, Nilde Iotti viene eletta per la terza volta presidente… - informazionecs : 'Nilde Iotti: una donna della Repubblica' del Teatro dell'Orsa in scena a Casalgrande (RE) - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Nilde Iotti, la donna delle Istituzioni, un fiore tricolore (M. A. Goni) - cesarebrogi1 : RT @sofertweets: #NildeIotti Ricordiamola, questa straordinaria #donna, c'è bisogno di esempi così 'Nilde Iotti, la donna delle Istituzio… - GiorgioAntonel1 : RT @FarodiRoma: Nilde Iotti, la donna delle Istituzioni, un fiore tricolore (M. A. Goni) -