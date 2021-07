Metti una sera a cena, tra Ferrarotti, Gamaleri e McLuhan (Di venerdì 2 luglio 2021) Metti una sera a cena. Da una parte Franco Ferrarotti, dall’altra Gianpiero Gamaleri. Le pietanze servite, entrambe da Armando Editore, sono “La bulimia dei media. Da protesi dell’uomo a macchine diaboliche” e “Marshall aveva ragione. Le intuizioni di McLuhan 40 anni dopo”. Già, il canadese, scomparso il 31 dicembre 1980, è ancora tra noi, fa capolino tra una pagina e l’altra dei due commensali. Quando il discorso sembra giunto al termine, lui lo alimenta di nuovo con una citazione, con una profezia buttata lì, quasi a vedere l’effetto che fa. Ferrarotti è spietato: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021)una. Da una parte Franco, dall’altra Gianpiero. Le pietanze servite, entrambe da Armando Editore, sono “La bulimia dei media. Da protesi dell’uomo a macchine diaboliche” e “Marshall aveva ragione. Le intuizioni di40 anni dopo”. Già, il canadese, scomparso il 31 dicembre 1980, è ancora tra noi, fa capolino tra una pagina e l’altra dei due commensali. Quando il discorso sembra giunto al termine, lui lo alimenta di nuovo con una citazione, con una profezia buttata lì, quasi a vedere l’effetto che fa.è spietato: ...

