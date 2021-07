Martinez | «Difficile che De Bruyne e Hazard giochino contro l’Italia | ma li portiamo lo stesso alla partita»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il ct del Belgio, Roberto, ieri ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di De, i due infortunati della Nazionale sul cui recupero si mantiene il riserbo più assoluto. Nei giorni scorsi si è parlato di pretattica, di allenamenti nascosti agli occhi delle telecamere.ha dichiarato: «Come tutti sapete, quei due non hanno potuto allenarsi. Lilo, perché in ogni caso ci serviranno pronti a tutto per le gare successive, se passiamo il turno....

"È una corsa contro il tempo per prendere una decisione " ha glissato Roberto" Se è pretattica? No, l'approccio è quello di avere i giocatori a disposizione, per Eden è, è un ......il cammino della squadra dia Euro2020. Poi conteranno le scelte e i protagonisti: un Belgio senza De Bruyne ed Edin Hazard sarà un'altra cosa - sono stati convocati, ma èil loro ...I ragazzi di Mancini si giocano i quarti dell'Europeo contro una delle squadre favorite per la vittoria finale - Due novità di formazione fra gli azzurri rispetto alla partita contro l'Austria - Fra i ...I posti disponibili per le misure di sicurezza allo Stadio Arena sono 14.500. Secondo le ultime stime, i nostri tifosi saranno almeno diecimila. I belgi invece poche centinaia. Non avevamo dubbi: in q ...