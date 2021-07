Malika Ayane sommersa dagli insulti: “La Malika che cercate non sono io!” (Di venerdì 2 luglio 2021) La cantante Malika Ayane nelle ultime ore è stata sommersa dalle critiche perchè scambiata con Malika Chalhy, la 22enne cacciata di casa perché lesbica Malika Chalhy e Malika AyaneL’artista italiana si è ritrovata davvero in una bufera. Malika Ayane, però, non ha perso tempo e di certo non è stata li a prendersi degli insulti che non le toccavano. In molti l’hanno scambiata per la 22enne Malika Chalhy, la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 luglio 2021) La cantantenelle ultime ore è statadalle critiche perchè scambiata conChalhy, la 22enne cacciata di casa perché lesbicaChalhy eL’artista italiana si è ritrovata davvero in una bufera., però, non ha perso tempo e di certo non è stata li a prendersi degliche non le toccavano. In molti l’hanno scambiata per la 22enneChalhy, la ...

FBiasin : C'è un sacco di gente che ha sbagliato #Malika e attacca la Ayane. Questo è già di per sé piuttosto grottesco ma i… - CaressaGiovanni : L'incredibile tweet di Malika Ayane: 'Mail intasata da insulti, ma non sono io la Malika che cercate' - Key_freak_ : RT @dailydrama2021: 02 Luglio 2021 Qualcuno crede che la Malika che ha usato i soldi di una raccolta fondi per comprare una Mercedes sia M… - Claudio52330251 : RT @LisaScogliera: @malikayane Io per un attimo avevo pensato 'sai quanta gente confonderá la Malika in questione con la Malika Ayane?' Po… - redazionerumors : #Malika e i problemi di omonimia... Leggi cos'è successo! Siete d'accordo con la cantante? -