M5S | Battelli | ' né vinti né vincitori | mediare fino all' ultimo secondo'

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Non ci saranno nénéin questa partita. Semplicemente perché, con le bozze in campo, il fischio di inizio non può esserci. E allora la tifoseria lasciamola sugli spalti e davanti alla tv, stasera per l'Italia. I vari house organ sono partiti alla carica per sfasciare tutto, maè l'arte della politica e dobbiamo continuare a farloall'. È difficile? Può darsi. È impossibile? No". Lo scrive su Instagram Sergio, presidente della Commissione Politiche europee della Camera, postando una foto che lo ...

...certamente una visione politica nell'azione di governo ma non una propensione alla leadership, ... Angelo Tofalo, Stefano Buffagni, Davide Crippa, Sergio: i veterani del Movimento non ......piattaforma Rousseau il Comitato Direttivo di 5 membri che avrà il compito di guidare il nuovo. ... Sergio. Stefano Buffagni, per ora, rimane alla finestra e avverte: "Per una volta ...Roma, 2 lug. "Non ci saranno né vincitori né vinti in questa partita. Semplicemente perché, con le bozze in campo, il fischio di inizio non può esserci. E allor ...L'assemblea dei parlamentari dei Cinque stelle, riunita mercoledì sera, si trasforma in una clamorosa e inaspettata capitolazione per Conte. Una Caporetto. Eppure, leggendo i numeri sui deputati e sen ...