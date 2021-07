Lega, Corrotti: Cinema Metropolitan, interrogazione a Zingaretti (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “La chiusura del Cinema Metropolitan ha determinato a Roma una forte condizione di degrado urbano e di abbandono anche dello spazio pubblico antistante, attualmente utilizzato come dormitorio per i senza tetto.” “A questo si aggiunge il rischio di una occupazione senza titolo da parte di terzi, oltre ad una grave perdita in termini di vivibilità, sicurezza, decoro dell’ambito urbano con la sottrazione di spazi di pregio in una delle vie principali della città.” “Ho presentato quindi un’interrogazione al presidente Zingaretti per capire le sue intenzioni e per quale motivo la Regione Lazio non abbia ancora ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “La chiusura delha determinato a Roma una forte condizione di degrado urbano e di abbandono anche dello spazio pubblico antistante, attualmente utilizzato come dormitorio per i senza tetto.” “A questo si aggiunge il rischio di una occupazione senza titolo da parte di terzi, oltre ad una grave perdita in termini di vivibilità, sicurezza, decoro dell’ambito urbano con la sottrazione di spazi di pregio in una delle vie principali della città.” “Ho presentato quindi un’al presidenteper capire le sue intenzioni e per quale motivo la Regione Lazio non abbia ancora ...

