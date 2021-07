Lazio | Tare | “Nuovi acquisti? Prima risolviamo problemi che abbiamo”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Le parole in conferenza stampa del ds dellaIgli: "La squadra verrà rinforzata in base alle necessità"

Advertising

fattoquotidiano : 'EFFETTO SLAVINA DELLA SENTENZA TAR' Ora anche il fratello di Tare dall'Albania chiede gli atti a @reportrai3 - Aquila6811 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Tare 'prima risolviamo i problemi, poi nuovi acquisti'. 'La squadra verrà rinforzata in base alle necessità' #ANS… - ndl00 : #Tare:”La squadra verrà mano mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di #Sarri st… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Prima risolviamo i problemi, poi i nuovi acquisti' - lazio_magazine : LAZIO - Tare: 'Prima risolviamo i problemi, poi i nuovi acquisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare

A spiegarlo nei dettagli il direttore sportivo Igli, il sindaco di Auronzo Tatiana Pais Becher , il vicesindaco Enrico Zandegiacomo , il responsabile marketing della, Marco Canigiani , e ...Spread the love Dalle ore 12:00 presso la sala stampa del centro sportivo di Formello...Lo dice il ds della Lazio Igli Tare in conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Codore dove i biancocelesti svolgeranno la preparazione agli ordini del nuovo tecnico Maurizio Sarri ...(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo prima, poi penso che la squadra verrà mano mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazi ...