L' appello di 19 senatori M5s | ricomporre la frattura tra Conte e Grillo

(Di venerdì 2 luglio 2021) La crisi all'interno del M5stelle non accenna a trovare una soluzione, ma l'insofferenza e il disagio all'interno dei gruppi parlamentari è forte ed evidente. "In un momento di estrema difficoltà per ...

L'è firmato daiAuddino, Campagna, Catalfo, Dell'Olio , Di Nicola, Di Piazza, Fenu, Gallicchio, Garruti, Guidolin, L'Abbate, Nocerino, Pesco, Piarulli, Presutto, Quarto, Ricciardi, ...Lo scrivono 19del M5s in una lettera -in cui si chiede l'unità "andando oltre le difficoltà attuali, nella consapevolezza che il Movimento ha necessità di innovarsi e ...Due giorni fa sembravano tutti uniti. Oggi invece sono solo in 19 i senatori del Movimento 5 stelle che hanno deciso di diffondere una nota per provare a uscire dall’impasse. Mentre sullo sfondo conti ..."In un momento di estrema difficoltà per il paese, come Senatrici e Senatori del M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all'unità e alla ricomposizione". (ANSA) ...