La seconda stagione di Imma Tataranni nell'autunno 2021 su Rai 1: la trama

Dopo il grande successo della prima stagione, Vanessa Scalera torna a vestire i panni del personaggio nato dalla creatività di Mariolina Venezia. La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore era stata già confermata due anni fa ma poi la messa in onda della serie e la lavorazione sono slittate. Non è stato facile per attori e maestranze lavorare alle fiction in era covid, soprattutto all'inizio, quando c'erano poche certezze su come muoversi senza contagiarsi. Oggi, anche se sembra brutto a dirsi, stiamo imparando a convivere con questo maledetto virus, con la speranza che presto si possa ...

La seconda stagione di Imma Tataranni nell’autunno 2021 su Rai 1: la trama Dopo il grande successo della prima stagione, Vanessa Scalera torna a vestire i panni del personaggio nato dalla creatività di Mariolina Venezia. La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto procur ...

