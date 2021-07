La sceneggiata va avanti: Grillo accetta la mediazione e nomina un comitato M5S (Di venerdì 2 luglio 2021) Il garante del Movimento ha individuato sette persone che dovranno occuparsi delle modifiche interne: "Agire in tempi brevissimi". Sospeso il voto per il direttorio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Il garante del Movimento ha individuato sette persone che dovranno occuparsi delle modifiche interne: "Agire in tempi brevissimi". Sospeso il voto per il direttorio

Advertising

SissiCotti : @Martola__ A me fa ancora più ridere che si buttano a terra e poi si guardano intorno per vedere se qualcuno se li… - overagaxn : @YouBringMeLou ma appunto, io sono convinta che sia stato obbligato a fingere in questa sceneggiata ma l’obbligo ar… - AcidoRatto : @PaoloBersani @SkyTG24 @Avvenire_Nei @fam_cristiana @24Mattino @MediasetTgcom24 @Corriere @Unomattina @RaiNews… - andreinazaccar1 : RT @AlenaPe41226687: @Valenti44837922 @Ksksskyy La gente non si fida più di queste #PAGLIACCIATE. Finalmente ha aperto gli occhi. Rimane un… - dan2cil : RT @AlenaPe41226687: @Valenti44837922 @Ksksskyy La gente non si fida più di queste #PAGLIACCIATE. Finalmente ha aperto gli occhi. Rimane un… -