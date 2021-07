Insigne miglior giocatore di Italia-Belgio. Gli elogi di Lineker (Di venerdì 2 luglio 2021) Insigne miglior giocatore di Italia-Belgio. Ecco alcune sue dichiarazioni. Soffriamo sempre da squadra. Ho puntato Tielemans che era ammonito, ho visto lo spazio e ho tirato. Il rigore? Non si può pensare sempre all’episodio, bisogna guardare avanti. La voglia di sacrificarsi ci distingue dalle altre squadre. Dobbiamo recuperare energie in vista della semifinale con la Spagna. Golazzzooo! Insigne makes it 2-0. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 2, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021)di. Ecco alcune sue dichiarazioni. Soffriamo sempre da squadra. Ho puntato Tielemans che era ammonito, ho visto lo spazio e ho tirato. Il rigore? Non si può pensare sempre all’episodio, bisogna guardare avanti. La voglia di sacrificarsi ci distingue dalle altre squadre. Dobbiamo recuperare energie in vista della semifinale con la Spagna. Golazzzooo!makes it 2-0. — Gary(@Gary) July 2, 2021 L'articolo ilNapolista.

Advertising

neifatti : Insigne eletto miglior giocatore - Chrismorv92 : @rprat75 @DelbonoRoberto Per me miglior terzino dx italiano senza se e senza ma. Di Insigne leggo tante stronzate,… - gwsxelex : NON INSIGNE IL MIGLIOR GIOCATORE IN CAMPO AS HE SHOULD - ania_joe : No vabbè Insigne ha vinto il premio come miglior giocatore di questa partita....sciat a fanculo vu e Insigne - thewarrior82 : Miglior in campo e fuori #Insigne appena uscito si è sofferto un po’…grande magnifico 10?????? -