In Lombardia zero decessi per Covid: non succedeva da ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) A dare la bella notizia è la vicepresidente della Regione Lombardia nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti: “Nessun decesso per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore” E spiega, su Twitter: “Non accadeva da quasi 9 mesi, esattamente dal 6 ottobre scorso”. Moratti prosegue: “A ottobre l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”. Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) A dare la bella notizia è la vicepresidente della Regionenonché assessore al Welfare, Letizia Moratti: “Nessun decesso perinnelle ultime 24 ore” E spiega, su Twitter: “Non accadeva da quasi 9 mesi, esattamente dal 6scorso”. Moratti prosegue: “Al’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”.

