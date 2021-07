In Lombardia zero decessi per Covid, non accadeva da ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug – In Lombardia zero decessi per il Covid, non accadeva da ottobre. A dare la bella notizia è la vicepresidente della Regione nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti. “Nessun decesso per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore”. E, aggiunge la Moratti su Twitter: “Non accadeva da quasi 9 mesi, esattamente dal 6 ottobre scorso“. Moratti: “Nelle ultime 24 ore zero decessi per Covid in Lombardia” La Lombardia, come è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 lug – Inper il, nonda. A dare la bella notizia è la vicepresidente della Regione nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti. “Nessun decesso perinnelle ultime 24 ore”. E, aggiunge la Moratti su Twitter: “Nonda quasi 9 mesi, esattamente dal 6scorso“. Moratti: “Nelle ultime 24 oreperin” La, come è ...

