Giustizia, al via raccolta firme per referendum targati Lega-Radicali (Di venerdì 2 luglio 2021) Al via la raccolta delle firme per i referendum sulla Giustizia targati Lega-Radicali. Gazebo (1200 del Carroccio) e penne saranno a disposizione dei cittadini per 90 giorni. Oggi inizia, infatti, il primo weekend referendario: “L’obiettivo è avere almeno 3000 banchetti per la raccolta firme in tutta Italia: se si raccolgono” in questo fine settimana “la metà delle firme necessarie, 250 mila firme vuole dire che la gente è pronta”, ha detto Matteo Salvini, a inizio giugno, prima di depositare i sei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Al via ladelleper isulla. Gazebo (1200 del Carroccio) e penne saranno a disposizione dei cittadini per 90 giorni. Oggi inizia, infatti, il primo weekend referendario: “L’obiettivo è avere almeno 3000 banchetti per lain tutta Italia: se si raccolgono” in questo fine settimana “la metà dellenecessarie, 250 milavuole dire che la gente è pronta”, ha detto Matteo Salvini, a inizio giugno, prima di depositare i sei ...

Advertising

StefanoFeltri : Fermiamo la violenza di stato nelle carceri: lo scandalo di Santa Maria - Firma la petizione! Chiediamo alla mini… - RItaliano3 : - fisco24_info : Giustizia, al via raccolta firme per referendum targati Lega-Radicali: Salvini 'chiama' il centrodestra, ma per Fdi… - italiaserait : Giustizia, al via raccolta firme per referendum targati Lega-Radicali - automatikos : RT @PaoloRonk: Bonafede. Mi fa incazzare Bonafede che è una cosa rara. Bonafede. Ministro della Giustizia. Che Dio deve mandare l'apocaliss… -