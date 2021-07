Giallo al Trullo | 38enne con braccio e naso rotto muore in strada

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma –in zonaa Roma, dove alle 16.30 il cadavere di un uomo con sospetti segni di violenza è stato trovato a terra in via Monte Cucco. L’uomo, unucraino, è stato visto accasciarsi sull’asfalto da un passante che ha subito dato l’allarme. Il 118 giunto sul posto ha constatato la morte per arresto cardiocircolatorio, ma ha riscontrato anche sospette fratture ale a un gomito. Immediato l’allarme ai Carabinieri. Sul posto, la Sezione Rilievi di via in Selci, insieme al Nucleo Operstivo della Compagnia Roma Eur e al medico legale. Le indagini sono in corso e al momento si starebbe vagliando la ...