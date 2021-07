Dalla Russia – Il CSKA Mosca punta Dalbert: ecco la richiesta dell’Inter (Di venerdì 2 luglio 2021) Il CSKA Mosca su Dalbert Rientrato ufficialmente dal prestito al Rennes con l’inizio ufficiale della nuova stagione, ora l’Inter cerca una nuova sistemazione per Dalbert. Secondo quanto riportato da Euro-football, sul giocatore brasiliano ci sarebbe l’interesse del CSKA Mosca. Il club non si opporrebbe ad una sua cessione, soprattutto a titolo definitivo, e per lasciarlo partire chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro. Sul brasiliano è vivo l’interesse anche di diversi club spagnoli. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) IlsuRientrato ufficialmente dal prestito al Rennes con l’inizio ufficiale della nuova stagione, ora l’Inter cerca una nuova sistemazione per. Secondo quanto riportato da Euro-football, sul giocatore brasiliano ci sarebbe l’interesse del. Il club non si opporrebbe ad una sua cessione, soprattutto a titolo definitivo, e per lasciarlo partire chiede tra i 6 e i 7 milioni di euro. Sul brasiliano è vivo l’interesse anche di diversi club spagnoli. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - repubblica : ?? Dietrofront Delta, dalla Russia all'India, cosi' la variante sta richiudendo il mondo - infoitsport : Dalbert, dalla Russia in soccorso dell’Inter? Interesse per l’acquisto - buccinoalex : Dalla #russia su #dalbert c’è un interesse forte del #cskamosca …. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Russia Svizzera - Spagna, dove vederla in tv e le formazioni ufficiali E l'assurdo quarto con la Croazia ne è la prova provata: avanti 3 - 1 a un pugno di minuti dalla ... non possiamo fallire" ha ribadito Lucho, che stasera in Russia darà fiducia ancora una volta allo ...

Cantiere Navale Vittoria consegna il Jumbo Jet a Navigazione Libera del Golfo Dalla sua fondazione il Cantiere Navale Vittoria ha costruito oltre 870 unità navali, vedendosi ... Cipro, Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria, Russia e Romania, oltre che diversi progetti da ...

Dalla Russia con terrore. Aumento di contagi tra i tifosi dell'Europeo ilGiornale.it Inter, l’ex Moses allo Spartak Mosca L’avventura in Russia di Victor Moses continua. L’esterno nigeriano, dopo aver indossato la maglia dello Spartak Mosca nella precedente stagione, è stato acquistato dal club capitolino: si conclude du ...

Kaspersky VPN (Secure Connection): come funziona, recensione, costo Kaspersky VPN permette di connettersi in modo sicuro ed effettuare ogni tipo di operazione sulla rete, vediamo le caratteristiche e prezzi ...

E l'assurdo quarto con la Croazia ne è la prova provata: avanti 3 - 1 a un pugno di minuti... non possiamo fallire" ha ribadito Lucho, che stasera indarà fiducia ancora una volta allo ...sua fondazione il Cantiere Navale Vittoria ha costruito oltre 870 unità navali, vedendosi ... Cipro, Libia, Croazia, Slovenia, Tunisia, Algeria,e Romania, oltre che diversi progetti da ...L’avventura in Russia di Victor Moses continua. L’esterno nigeriano, dopo aver indossato la maglia dello Spartak Mosca nella precedente stagione, è stato acquistato dal club capitolino: si conclude du ...Kaspersky VPN permette di connettersi in modo sicuro ed effettuare ogni tipo di operazione sulla rete, vediamo le caratteristiche e prezzi ...