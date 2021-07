Covid Italia, Rt in calo a 0,63 (Di venerdì 2 luglio 2021) Cala l’indice Rt in Italia, tra i timori della variante Delta e l’allarme lanciato dall’Oms per l’aumento dei contagi in Europa. Dopo due settimane stabili l’indice Rt si attesta a 0,63, in diminuzione rispetto allo 0,69 della passata rilevazione. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Cala l’indice Rt in, tra i timori della variante Delta e l’allarme lanciato dall’Oms per l’aumento dei contagi in Europa. Dopo due settimane stabili l’indice Rt si attesta a 0,63, in diminuzione rispetto allo 0,69 della passata rilevazione. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio. L'articolo proviene daSera.

