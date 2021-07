Covid | Galli | “Difficile nuova ondata come l’anno scorso”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 luglio 2021) La variante Delta del Coronavirus preoccupa l’Italia, ma “francamente non credo che si possa pensare al rischio di unapandemica con la portata e le caratteristiche di quella delloanno. I vaccinati contro ilci sono, sono stati numerosi. Siamo indietro rispetto agli inglesi, ma ne abbiamo fatti ormai molti anche noi. Abbiamo la preoccupazione per gli over 60 che non si sono vaccinati ma, insomma, èpensare ad un’con una connotazionequella già vista”. A dirlo è Massimo, responsabile di Malattie ...