Cane si ferisce in strada: quello che fa dopo è sconvolgente (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) In Brasile, un Cane dopo essersi ferito ha fatto qualcosa davvero d inaspettato. Si è recato immediatamente in un posto sicuro per lui. Cane in clinica (Instagram)Conosciamo bene i cani, la loro sensibilità e la loro capacità anche di capire certi momenti. Ed è quello che è capitato ad un Cane di Iguatu, in Brasile. Che dopo aver subito una brutta ferita si è subito recato in una clinica che era la più vicina. E’ successo tutto con massima normalità, l’animale è entrato dalla porta principale e si è recato alla reception. Peccato per lui che fosse solo e non accompagnato ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) In Brasile, unessersi ferito ha fatto qualcosa davvero d inaspettato. Si è recato immediatamente in un posto sicuro per lui.in clinica (Instagram)Conosciamo bene i cani, la loro sensibilità e la loro capacità anche di capire certi momenti. Ed èche è capitato ad undi Iguatu, in Brasile. Cheaver subito una brutta ferita si è subito recato in una clinica che era la più vicina. E’ successo tutto con massima normalità, l’animale è entrato dalla porta principale e si è recato alla reception. Peccato per lui che fosse solo e non accompagnato ...

Cane randagio si ferisce in strada ed entra in una clinica veterinaria per farsi medicare Dove andare se non in una clinica per ricevere le cure di cui si hanno bisogno? Lo sapeva anche questo cane di Iguatu, in Brasile, che dopo essersi ferito si è rivolto nel centro veterinario più vicino. E' entrato dalla porta principale e si è presentato in reception, proprio come ....

