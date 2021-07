Canale 5, finisce l’era d’Urso: quali personaggi spariranno con lei e perché (Di venerdì 2 luglio 2021) Televisione l’era d’Urso al tramonto assieme a tante figure che l’hanno popolata e fatta prosperare Pubblicato su 2 Luglio 2021 La chiusura di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso non è soltanto la messa in archivio di due show televisivi ma è la fine di un’era del piccolo schermo. “L’età d’ursiana”, appunto. Un modo unico e inimitabile di fare spettacolo (c’è chi lo apprezza e chi invece lo critica ferocemente): unire ‘l’alto e il basso’, passare in un amen da un episodio di cronaca nera alle sfilate di mamma Favoloso, dare spazio a storie e personaggi che mai avrebbero trovato spazio in altre ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Televisioneal tramonto assieme a tante figure che l’hanno popolata e fatta prosperare Pubblicato su 2 Luglio 2021 La chiusura di Domenica Live e Live – Non è lanon è soltanto la messa in archivio di due show televisivi ma è la fine di un’era del piccolo schermo. “L’età d’ursiana”, appunto. Un modo unico e inimitabile di fare spettacolo (c’è chi lo apprezza e chi invece lo critica ferocemente): unire ‘l’alto e il basso’, passare in un amen da un episodio di cronaca nera alle sfilate di mamma Favoloso, dare spazio a storie eche mai avrebbero trovato spazio in altre ...

