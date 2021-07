Belgio Italia probabili formazioni | scelta fatta su Chiellini e Chiesa dall’inizio

(Di venerdì 2 luglio 2021)– Match Day per un’intera Nazione. Questa sera alle 21.00,, quarto di finale di Euro2020. Partita da dentro o fuori, che porterà alla semifinale dell’Europeo. La partita degli ottavi di Euro 2020 trasarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno. Ovviamente anche su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport ( 251 del ...

Da grande appassionato di calcio, Umberto Tozzi ha anche parlato della Nazionale Italiana, impegnata stasera (venerdì 2 luglio) a Monaco di Baviera contro il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020 ...Al termine di una fase a gironi altalenante nel cosiddetto "Gruppo della morte" con Francia, Portogallo e Ungheria, la Germania è uscita da UEFA EURO 2020 in seguito alla sconfitta contro l'Inghilterr ...