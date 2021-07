Anticipazioni Quarto Grado: i casi Denise Pipitone e Saman Abbas (Di venerdì 2 luglio 2021) . La trasmissione di Rete 4 continua ad interessarsi dei due casi Denise Pipitone e Saman Abbas, due storie completamente diverse, accadute in tempi lontanissimi tra loro, in situazioni ambientali, culturali, sociali completamente differenti. Sono due storie che continuano ad essere sotto i riflettori dei media, perché, anche qui, per motivi completamente differenti, sono vicende coinvolgenti e struggenti. Da una parte vi è la storia di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1 settembre del 2004, quando aveva soltanto tre anni. Ti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021) . La trasmissione di Rete 4 continua ad interessarsi dei due, due storie completamente diverse, accadute in tempi lontanissimi tra loro, in situazioni ambientali, culturali, sociali completamente differenti. Sono due storie che continuano ad essere sotto i riflettori dei media, perché, anche qui, per motivi completamente differenti, sono vicende coinvolgenti e struggenti. Da una parte vi è la storia di, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1 settembre del 2004, quando aveva soltanto tre anni. Ti ...

