Anche alle Olimpiadi si può allattare | esistono ancora luoghi in cui è vietato?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sophie va a Tokyo. Non come atleta, Sophie ha appena tre mesi. Ci va con la mamma che gioca nella squadra canadese di pallacanestro e che ha lottato perché la piccola, ancora nel periodo dell’allattamento, potesse andare con lei alle Olimpiadi. Il Comitato Olimpico Internazionale, dopo la battaglia della cestista 37enne Kim Gaucher, ha annunciato che permetterà alle mamme di portare i neonati nel villaggio olimpico. Lo potranno fare tutte le atlete che stanno allattando al seno i propri figli.

