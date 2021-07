Amiche, barca, mare e chef perosnale: what else? (Di venerdì 2 luglio 2021) Michelle Hunziker: la storia, la vita e la carriera guarda le foto Che cosa c’è di più bello, dopo un anno e mezzo “vissuto pericolosamente” tra pandemia, restrizioni e lockdown, di abbandonare la terraferma e veleggiare nel mare con capelli al vento e sale sulla pelle? Probabilmente nulla. Se poi a fare questa esperienza, già bella di per sé, ci sono anche gli amici più cari, è davvero un piacere ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Michelle Hunziker: la storia, la vita e la carriera guarda le foto Che cosa c’è di più bello, dopo un anno e mezzo “vissuto pericolosamente” tra pandemia, restrizioni e lockdown, di abbandonare la terraferma e veleggiare nelcon capelli al vento e sale sulla pelle? Probabilmente nulla. Se poi a fare questa esperienza, già bella di per sé, ci sono anche gli amici più cari, è davvero un piacere ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Fabian in barca con le amiche - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Fabian in barca con le amiche - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Lady Fabian in barca con le amiche - napolimagazine : VIDEO - Lady Fabian in barca con le amiche - apetrazzuolo : VIDEO - Lady Fabian in barca con le amiche -