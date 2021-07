Tassa del panino: cosa è e a cosa servirebbe (Di giovedì 1 luglio 2021) Tassa del panino. È già stata ribattezzata così una possibile imposta che avrebbe la funzione di disincentivare una sorta di turismo «mordi e fuggi» e mai il modo di dire fu più azzeccato. La proposta arriva dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, in un'intervista al Qn e ripresa dall'Ansa. Tassa sul panino, da cosa nasce l'idea «Sarebbe giusto - si legge nel virgolettato riportato di Schmidt - introdurre una Tassazione aggiuntiva per i locali di street food, insomma quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini ma li costringono a mangiare ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021)del. È già stata ribattezzata così una possibile imposta che avrebbe la funzione di disincentivare una sorta di turismo «mordi e fuggi» e mai il modo di dire fu più azzeccato. La proposta arriva dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, in un'intervista al Qn e ripresa dall'Ansa.sul, danasce l'idea «Sarebbe giusto - si legge nel virgolettato riportato di Schmidt - introdurre unazione aggiuntiva per i locali di street food, insomma quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini ma li costringono a mangiare ...

