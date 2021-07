Stefania Orlando conferma la sua partecipazione a Tale e Quale Show (Di giovedì 1 luglio 2021) Stefania Orlando questa settimana è stata intervistata da Alberto Dandolo per Oggi. Dopo aver confermato la sua partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha annunciato di aver rifiutato il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip.“Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per Leggi su people24.myblog (Di giovedì 1 luglio 2021)questa settimana è stata intervistata da Alberto Dandolo per Oggi. Dopo averto la suadi Carlo Conti, ha annunciato di aver rifiutato il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip.“Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - zazoomblog : “Presto mamma”. Stefania Orlando a 54 anni l’annuncio dolcissimo col marito Simone - #“Presto #mamma”. #Stefania… - disagio_tv : Stefania Orlando chiarisce sul GF Vip 6: 'Non ho rifiutato il ruolo di opinionista...' #gfvip - serpeliademon : RT @Lor3nz4_: Stefania Orlando è il motivo per cui non riuscirò a guardare più nessun altro reality. Miglior concorrente della storia. - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Stefania Orlando fa chiarezza sul rumoreggiato rifiuto per il ruolo di opinionista: Signorin… -