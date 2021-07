Sostegni Bis, bonus Inps per lavoratori stagionali e dello spettacolo: come richiederlo, a chi spetta e importo (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via da qualche giorno il bonus Inps per i lavoratori stagionali e del mondo dello spettacolo. Un aiuto economico, contenuto nel Decreto Sostegni Bis, per supportare intere categorie piegate dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria. bonus Inps per lavoratori stagionali e dello spettacolo: come richiederlo Tanti i lavoratori che possono inoltrare la domanda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via da qualche giorno ilper ie del mondo. Un aiuto economico, contenuto nel DecretoBis, per supportare intere categorie piegate dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria.perTanti iche possono inoltrare la domanda ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Bis Bari, commercio e alberghi sconto Tari del 25% In ossequio al nuovo decreto Sostegni bis che contiene anche il supporto alle attività commerciali la tassa rifiuti è stata decurtata di un quarto del totale - il taglio del 25% riguarda infatti sia ...

La Trilaterale dei sindacati ... assicurando alle imprese (quelle che beneficeranno dei 30 miliardi del Decreto Sostegni Bis) la Cig pagata dallo Stato e non sospendendo i licenziamenti disciplinari, quelli relativi ai dirigenti, ...

Verso l'azzeramento della Tari per le imprese più penalizzate dall'epidemia A questo proposito il Comune può già contare su oltre 3,3 milioni di euro di risorse governative dedicate (quelle del decreto Sostegni-bis), mentre resta da capire a quanto ammonta l’avanzo ...

