Serie A, club chiedono incontro con Draghi: “Crisi insostenibile” (Di giovedì 1 luglio 2021) Le società di Serie A, alle prese con “uno stato di Crisi non più sopportabile” e con un danno da 1,2 miliardi per la pandemia, chiedono un incontro urgente con il premier Mario Draghi e con il ministro Giancarlo Giorgetti. I club auspicano inoltre la riapertura totale degli stadi sin dall’inizio del campionato. “Le Società di Serie A, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato di Crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive. Per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Le società diA, alle prese con “uno stato dinon più sopportabile” e con un danno da 1,2 miliardi per la pandemia,unurgente con il premier Marioe con il ministro Giancarlo Giorgetti. Iauspicano inoltre la riapertura totale degli stadi sin dall’inizio del campionato. “Le Società diA, riunitesi oggi in Assemblea, lamentano uno stato dinon più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive. Per ...

