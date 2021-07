Scomparsa ex vigilessa di Temù Laura Ziliani: indagato fidanzato della figlia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giallo sulla Scomparsa della ex vigilessa di Temù si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Si allarga l’inchiesta della procura di Brescia sulla Scomparsa di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù di cui non si hanno più notizie dallo scorso 8 maggio, dopo che la donna, dipendente del comune di Roncadelle, era uscita per un’escursione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Il giallo sullaexdisi arricchisce di un nuovo colpo di scena. Si allarga l’inchiestaprocura di Brescia sulladi, l’exdidi cui non si hanno più notizie dallo scorso 8 maggio, dopo che la donna, dipendente del comune di Roncadelle, era uscita per un’escursione

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa vigilessa Scomparsa a Temù, indagato anche il fidanzato di una delle figlie L'inchiesta si allarga. E ora nel registro degli indagati è finito anche il nome del fidanzato della figlia maggiore di Laura Ziliani , l'ex vigilessa, dipendente in Comune a Roncadelle, scomparsa l'8 maggio scorso a Temù, in Alta Vallecamonica. Per lui, non ancora trentenne, e le due figlie della donna, la maggiore che ha 27 anni e la ...

La Scientifica in cerca delle tracce di Laura nella casa del giallo Dalla tarda mattinata e fino a metà pomeriggio i militari hanno analizzato la casa in cerca di elementi che possano fare chiarezza sulla scomparsa della ex vigilessa 55 enne. Nel registro degli ...

Ex vigilessa scomparsa, indagate le figlie: giallo in Valle Camonica IL GIORNO Scomparsa ex vigilessa di Temù Laura Ziliani: indagato fidanzato della figlia Il giallo sulla scomparsa della ex vigilessa di Temù si arricchisce di un nuovo colpo di scena. indagato anche il fidanzato di ua delle figlie ...

Scomparsa Laura Ziliani, anche il fidanzato di una delle due figlie tra gli indagati Nel registro degli indagati sulla scomparsa di Laura Ziliani, l’ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio da Temù, si è aggiunto anche il ...

