Sarabia, uno specialista del 4 - 3 - 3 per Sarri: dal Psg alla trattativa con la Lazio (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel vocabolario di Unai Emery , l'unico allenatore ad aver vinto per quattro volte l' Europa League (tre con il Siviglia e una con il Villarreal ), contano soprattutto due parole: metodo e costanza, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel vocabolario di Unai Emery , l'unico allenatore ad aver vinto per quattro volte l' Europa League (tre con il Siviglia e una con il Villarreal ), contano soprattutto due parole: metodo e costanza, ...

Advertising

Fai_aj32 : RT @RudyGaletti: ???? Il #PSG si inserisce nella trattativa per Joaquin #Correa. I ???? offrono cash+uno tra #Draxler, #Rafinha e #Sarabia. La… - Christi83013660 : RT @RudyGaletti: ???? Il #PSG si inserisce nella trattativa per Joaquin #Correa. I ???? offrono cash+uno tra #Draxler, #Rafinha e #Sarabia. La… - RudyGaletti : ???? Il #PSG si inserisce nella trattativa per Joaquin #Correa. I ???? offrono cash+uno tra #Draxler, #Rafinha e… - STnews365 : Spagna, Sarabia salta l'Italia. L'attaccante del Psg si era infortunato nella partita contro la Svizzera. #Calcio… - TheoXDVR : @ildpaa Metti un portiere serio, un rodri al posto di busquets, e uno al posto di sarabia e hai molto spazio per migliorare -