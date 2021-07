“Saman è viva”, forse rapita e segregata: il fidanzato ci spera. Intanto il corpo non si trova (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre il corpo di Saman non si trova. Con gli inquirenti ormai convinti a cercare le sue spoglie e a indagare per omicidio, nella puntata di ieri di Chi l’ha visto ha fatto la sua comparsa il fidanzato Saqib. Il giovane che il clan degli Abbas ha minacciato di morte insieme ai suoi familiari. Il ragazzo per cui, in un ultimo, disperato messaggio in chat, la 18enne pakistana ha detto di essere disposta a morire per lui. Il ragazzo che voleva sposarla e che, in quella che potrebbe rivelarsi la loro luna di miele vissuta nei 9 giorni romani trascorsi insieme, con lei aveva comprato online dal Pakistan gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Mentre ildinon si. Con gli inquirenti ormai convinti a cercare le sue spoglie e a indagare per omicidio, nella puntata di ieri di Chi l’ha visto ha fatto la sua comparsa ilSaqib. Il giovane che il clan degli Abbas ha minacciato di morte insieme ai suoi familiari. Il ragazzo per cui, in un ultimo, dito messaggio in chat, la 18enne pakistana ha detto di essere disposta a morire per lui. Il ragazzo che voleva sposarla e che, in quella che potrebbe rivelarsi la loro luna di miele vissuta nei 9 giorni romani trascorsi insieme, con lei aveva comprato online dal Pakistan gli ...

