Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino in Toy Boy, un'ironica bossanova (Di giovedì 1 luglio 2021) Anche Ornella Vanoni, con Colapesce e Dimartino, si butta nella mischia dei tormentoni estivi. Dopo L'Allegria di Gianni Morandi, brano scritto da Jovanotti, Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e il featuring di Achille Lauro con Antonello Venditti sulle note di Notte Prima Degli Esami, la nuova tendenza è l'accostamento tra i pesi massimi del pop contemporaneo e i grandi artisti della musica italiana. Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino Era il 23 aprile quando i due cantautori siciliani, forti del successo di Musica Leggerissima in ...

IlContiAndrea : Colapesce Dimartino + Ornella Vanoni in #ToyBoy Meraviglia - OrnellaVanoni : Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tok… - Webl0g : Colapesce e Dimartino tornano con 'Toy Boy' feat. Ornella Vanoni - SPYit_official : Colapesce, Dimartino e Ornella Vanoni insieme in “Toy Boy”, pronti a ballarla? #colapesce #dimartino… - falcon82 : Ricorderemo il 2021 per la sfida all'ultimo aperitivo tra Orietta Berti e Ornella Vanoni -