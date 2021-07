“Non fare il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe un’assurdità”: l’idea di Paita e il sogno Alta Velocità fino in Sicilia (Di giovedì 1 luglio 2021) Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto avrebbe un senso l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Paita: si prolungherebbero i collegamenti anche in Sicilia “Il Ponte sullo Stretto di Messina va assolutamente realizzato: non farlo sarebbe una vera e propria assurdità, sia infrastrutturale che economica”. Lo ha dichiarato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso del convegno sull’empowerment femminile organizzato oggi a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Con la realizzazione delavrebbe un senso l’Salerno-Reggio Calabria,: si prolungherebbero i collegamenti anche in“Ildiva assolutamente realizzato: non farlouna vera e propria assurdità, sia infrastrutturale che economica”. Lo ha dichiarato Raffaella, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso del convegno sull’empowerment femminile organizzato oggi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Non fare Parole da Slam - Berrettini: 'Posso fare ancora meglio' ASHLEIGH BARTY "Diverse cose non sono andate come volevo, non trovavo il ritmo, ma alla fine quando mi sono sentita con le spalle al muro ho saputo tirare fuori il meglio". "I campi di Wimbledon sono ...

Usa, accuse di frode fiscale per la Trump Organization ... nell'ambito di un'inchiesta che punta a fare luce sulle vicende aziendali dell'ex presidente Usa ... Weisselberg, che oggi si è consegnato agli inquirenti , si è dichiarato non colpevole. Leggi anche ...

Juventus, Cherubini: "Potremmo anche non fare mercato. Ronaldo? Nessun segnale" Fantacalcio ® Covid: Salvini, 'De Luca uomo pericoloso, va aiutato a non fare danni' Roma, 1 lug (Adnkronos) - "De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con rispetto per le istituzioni, attenta alla salute di milioni di cittadini. E' pericoloso imbavagliare la gente all'aperto con 40 gra ...

Il fondo d'investimento di George Soros ha iniziato a fare trading di Bitcoin Soros Fund Management, la società di investimenti privata del miliardario George Soros, avrebbe iniziato a fare trading di Bitcoin (BTC) nel contesto di una più ampia esplorazione degli asset digitali ...

