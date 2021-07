Mediaset strappa la Coppa Italia alla Rai. E la Lega si lecca i baffi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lasarà trasmessa su: l'assemblea dellaSerie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio dellae della Supertv del ...

La Gazzetta dello Sport

La Coppa Italia sarà trasmessa su: l'assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio della Coppa Italia e della Supercoppa alla tv del biscione, che ha offerto 48,2 milioni di ...