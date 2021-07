Mastella a Le Cronache | Mai fatto pressioni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Gentile direttore continuo a leggere con disappunto cose che riguardano un mio contrasto con Salerno e la salernitana . HoUna semplice dichiarazione in cui esprimevo il mio plauso sportivo per la salernitana . Quanto agli aspetti giuridici non decido io . Piuttosto c’ era stato in quel momento il cittadella ed il monza che avanzavano pretese . Di qua il mio intervento non contro la salernitana ma contro le pretese delle squadre nordiche . Semplicemente questo e solo questo . Non hosu nessuno . Auguro alla salernitana di stare in a e a noi di ritornarci Consiglia

