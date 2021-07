Martinez: «Belgio e Italia le più forti. De Bruyne? Corsa contro il tempo» (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Le sue dichiarazioni. INFORTUNI DE Bruyne E HAZARD – «Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. È una Corsa contro il tempo per prendere una decisione. Il fatto che mangino ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchl’Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchl’. Le sue dichiarazioni. INFORTUNI DEE HAZARD – «Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. È unailper prendere una decisione. Il fatto che mangino ...

