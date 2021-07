Love is in the air, anticipazioni: le ragazze incastreranno Kaan (Di giovedì 1 luglio 2021) Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato che Eda non ha consegnato niente a nessuno. L’aspirante architetto non è dunque la responsabile e la giornalista non ha più voluto collaborare nel ricercare la verità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Eda e Ferit si ritroveranno ad ascoltare una conversazione che ci sarà tra Serkan e Selin. Dopo aver origliato si confronteranno e sarà in questa occasione che Ferit comunicherà una cosa molto importante ad Eda che potrebbe cambiare dunque il destino e portare finalmente alla verità che riguarda il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Le telecamere di videosorveglianza hanno confermato che Eda non ha consegnato niente a nessuno. L’aspirante architetto non è dunque la responsabile e la giornalista non ha più voluto collaborare nel ricercare la verità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la puntata di domani venerdì 2 luglio 2021. Eda e Ferit si ritroveranno ad ascoltare una conversazione che ci sarà tra Serkan e Selin. Dopo aver origliato si confronteranno e sarà in questa occasione che Ferit comunicherà una cosa molto importante ad Eda che potrebbe cambiare dunque il destino e portare finalmente alla verità che riguarda il ...

Love is in the air, anticipazioni: le ragazze incastreranno Kaan Le anticipazioni di Love is in the air per il 2 luglio 2021: Eda, Melo e Fifì riusciranno ad incastrare Kaan con un piano particolare ...

Love is in the air, anticipazioni al 9 luglio: Selin vorrebbe sposare Ferit Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra la tormentata storia d'amore fra l'imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bursin) e l'architetto paesaggista Eda Yi ...

