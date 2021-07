Love is in the air, anticipazioni dal 5 al 9 luglio: Serkan «rapisce» Eda (Di giovedì 1 luglio 2021) Nei prossimi episodi di Love is in the air, Serkan Bolat farà una piccola follia. L'uomo, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 5 al 9 luglio, rapirà Eda e la porterà allo chalet di montagna e trascorrerà la notte con lei. I due, poi, si riconcilieranno e faranno squadra per impedire il matrimonio di Selin e Ferit quando apprenderanno che si sposeranno entro una settimana. In questa battaglia sarà coinvolta anche Aydan che farà di tutto per convincere Selin a non sposare Ferit. Infine, Engin chiederà a Ceren di aiutarlo a conquistare Piril. Love is in the air, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021) Nei prossimi episodi diis in the air,Bolat farà una piccola follia. L'uomo, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 5 al 9, rapirà Eda e la porterà allo chalet di montagna e trascorrerà la notte con lei. I due, poi, si riconcilieranno e faranno squadra per impedire il matrimonio di Selin e Ferit quando apprenderanno che si sposeranno entro una settimana. In questa battaglia sarà coinvolta anche Aydan che farà di tutto per convincere Selin a non sposare Ferit. Infine, Engin chiederà a Ceren di aiutarlo a conquistare Piril.is in the air, ...

