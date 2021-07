LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3 7-6 1-0 Wimbledon 2021 in DIRETTA: parte bene nel quarto set il torinese. (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stecca la risposta Sonego. 0-15 Gran pallonetto di Sonego, non riesce a colpire lo smash Galan. 1-0 Sonego, 15esimo ace del match. 40-30 Serve al corpo l’azzurro. 30-30 Non passa il rovescio difensivo di Galan. 15-30 Doppio fallo Sonego, che ha forzato la seconda. 15-15 Attacca di dritto Sonego, in rete la difesa di Galan. 0-15 Dritto lungolinea in rete del piemontese. Incomincia il quarto set, Sonego al servizio. 7-3 SBAGLIA DA FONDO ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Stecca la risposta. 0-15 Gran pallonetto di, non riesce a colpire lo smash. 1-0, 15esimo ace del match. 40-30 Serve al corpo l’azzurro. 30-30 Non passa il rovescio difensivo di. 15-30 Doppio fallo, che ha forzato la seconda. 15-15 Attacca di dritto, in rete la difesa di. 0-15 Dritto lungolinea in rete del piemontese. Incomincia ilset,al servizio. 7-3 SBAGLIA DA FONDO ...

Advertising

roronacci : #Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: Berrettini al 3° turno, Sonego in campo - Sky Sport… - infoitsport : Sonego-Galan (4-6, 4-1), diretta live oggi Wimbledon 2021: orario tv e risultato secondo turno - Meteo Londra - infoitsport : Wimbledon 2021 LIVE, i match di giovedì 1 luglio: Sonego perde il primo set. In corso Medvedev-Alcaraz - infoitsport : LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: un set pari sul campo 16. - zazoomblog : LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3 0-1 Wimbledon 2021 in DIRETTA: il colombiano avanti nel terzo set. - #Sonego-Galan… -