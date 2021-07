Lavoro: Fontana, 'accordo equilibrato, speriamo non ce ne sia più bisogno' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Sullo sblocco dei licenziamenti, "mi sembra che abbiano raggiunto un accordo equilibrato e speriamo che presto non ce ne sia più bisogno, che ricominci un'attività piena e completa". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando all'assemblea di Assolombarda. "Oggi - continua - torniamo con un grande evento importante in presenza. Non è il primo, ma questo è certamente significativo, perché è la rappresentazione della Lombardia che vuole guardare avanti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Sullo sblocco dei licenziamenti, "mi sembra che abbiano raggiunto unche presto non ce ne sia più, che ricominci un'attività piena e completa". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, arrivando all'assemblea di Assolombarda. "Oggi - continua - torniamo con un grande evento importante in presenza. Non è il primo, ma questo è certamente significativo, perché è la rappresentazione della Lombardia che vuole guardare avanti".

