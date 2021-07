L'addio di Quinzi al tennis: “Non è come lavorare in miniera, ma non mi divertivo più” (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - “Mi sono sacrificato per il tennis da quando ero bambino, l'ho sempre fatto con passione e non mi pesava, ma da tempo non mi divertivo più, era arrivato il momento di smettere”. Al telefono con AGI, Gianluigi Quinzi, l'ex predestinato del tennis che nel 2013, a 17 anni, aveva alzato il trofeo da campione juniores di Wimbledon facendo sognare tutta l'Italia e oggi ha annunciato il suo ritiro proprio mentre sono in corso i Championships, racconta che la notte prima dell'esternazione ha finalmente dormito benissimo. “Ci pensavo da qualche mese e adesso sono davvero felice, il tennis mi ha dato tanto, ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - “Mi sono sacrificato per ilda quando ero bambino, l'ho sempre fatto con passione e non mi pesava, ma da tempo non mipiù, era arrivato il momento di smettere”. Al telefono con AGI, Gianluigi, l'ex predestinato delche nel 2013, a 17 anni, aveva alzato il trofeo da campione juniores di Wimbledon facendo sognare tutta l'Italia e oggi ha annunciato il suo ritiro proprio mentre sono in corso i Championships, racconta che la notte prima dell'esternazione ha finalmente dormito benissimo. “Ci pensavo da qualche mese e adesso sono davvero felice, ilmi ha dato tanto, ...

Advertising

giampaoloroidi : “Non è come lavorare in miniera, ma non mi divertivo più”. Quinzi dice addio al tennis con dignità e classe. Un gra… - Agenzia_Italia : L'addio di Quinzi al tennis: “Non è come lavorare in miniera, ma non mi divertivo più” - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: La lettera d’addio al tennis di Gianluigi Quinzi mi ha emozionato. Buona vita GQ. Ti meriti il meglio ?? - 85AleFrau : L'addio di Quinzi al tennis: “Non è come lavorare in miniera, ma non mi divertivo più” - Pally84 : RT @FiorinoLuca: La lettera d’addio al tennis di Gianluigi Quinzi mi ha emozionato. Buona vita GQ. Ti meriti il meglio ?? -