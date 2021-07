“Labyrinth – Dove tutto è possibile” | il cult fantasy del 1986 rivive su Netflix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Realtà e fantasia si incontrano nel difficile mondo di una ragazza in età adolescenziale, tanto da non riuscire più a distinguere i confini tra le due dimensioni. Dopo aver fatto un lungo viaggio nel tempo iniziato nel, “” ritorna a disposizione delle vecchie generazioni e si svela ai più giovani grazie a. A partire da oggi il colosso californiano aggiunge al catalogo unapprezzato per i suoi stravaganti personaggi, per i costumi e i trucchi strabilianti e, come se non bastasse, per una giovane e ...