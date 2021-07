La comunicazione del candidato locale, marketing e strategie (Di giovedì 1 luglio 2021) La comunicazione del candidato locale, marketing e strategie con Politica POP – Progetto per padroneggiare la comunicazione politica sui social, nelle interviste e dal vivo, anche partendo da zero – Permettere l’accesso democratico alla comunicazione, far diventare il politico locale lo “spin doctor” di sé stesso e rendere pop la politica. Fornire potenzialmente ad ogni candidato gli strumenti giusti per riuscire a comprendere le dinamiche note solo agli addetti ai lavori, attraverso uno strumento semplice e veloce. È la mission di Politica POP, progetto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel, marketing econ Politica POP – Progetto per padroneggiare lapolitica sui social, nelle interviste e dal vivo, anche partendo da zero – Permettere l’accesso democratico alla, far diventare il politicolo “spin doctor” di sé stesso e rendere pop la politica. Fornire potenzialmente ad ognigli strumenti giusti per riuscire a comprendere le dinamiche note solo agli addetti ai lavori, attraverso uno strumento semplice e veloce. È la mission di Politica POP, progetto ...

